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Украина получила $367 млн в кредит от Канады на льготных условиях

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Gleb Garanich/Reuters

Украина получила от Канады $367 млн в кредит на льготных условиях. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Украины.

По информации министерства, общая сумма кредита достигла 1,95 млрд канадских долларов, или $1,432 млрд.

«Девятнадцатого декабря Украина получила от Канады дополнительные 500 миллионов канадских долларов (эквивалентно 367 миллионов долларов США) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой», — пояснили в ведомстве.

Кредит Украине предоставлен на льготных условиях через счет Международного валютного фонда.

Ранее сообщалось, что Украина получит €100 млн для восстановления системы здравоохранения от Всемирного банка. Деньги пойдут на охрану психического здоровья и реабилитации, повышение эффективности стационарной помощи и другое.

До этого вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анна Бьерде говорила, что через Всемирный банк прошло свыше 50% всей экономической помощи, направленной Украине после начала военной спецоперации.

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