Reuters: у Европы появилась сложная задача по восстановлению запасов газа в 2023 году

Европе предстоит гораздо более сложная задача по восстановлению запасов газа в следующем году по сравнению с этой зимой. Это означает, что счета за электроэнергию, вероятно, останутся высокими, и правительствам, возможно, придется ввести болезненные меры по нормированию, которых они до сих пор избегали. Об этом пишет агентство Reuters.

«Ранее преобладавшие поставки газа из России с конца августа значительно сократились, а это означает, что задача пополнения хранилищ станет намного сложнее, когда к началу следующего года запасы будут исчерпаны», — следует из материала.

Поставки российского газа по «Северному потоку» приостановлены с конца августа. В ЕС заявляют, что газовые хранилища должны быть заполнены на 90% к ноябрю 2023 года. Стоимость заполнения газохранилищ оценивается в 58 миллиардов евро, указали в агентстве.

«В следующем году основное внимание будет по-прежнему уделяться сокращению спроса. При этом масштабы проблемы частично зависят от того, где запасы находятся после зимы», — сказал старший аналитик Timera Energy Люк Коттелл.

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz, например, заявил, что может сократить потребление газа на 50% в этом году за счет использования большего количества возобновляемой электроэнергии, в то время как розничные торговцы по всей Европе приглушили свет и выключили рекламные экраны, пишет Reuters.

В агентстве не исключили, что правительствам придется ввести нормирование газа.