Эксперты прогнозируют упрощение получения мер поддержки малому и среднему бизнесу

Благодаря запущенному на МСП.РФ цифровому профилю предпринимателя бизнесмены смогут быстрее получать все меры поддержки, особенно финансовые. Также профиль позволит цифровой платформе обеспечить проактивный подбор мер поддержки конкретному бизнесу, констатируют эксперты.

«Запуск цифрового профиля на МСП.РФ стал ответом на запросы представителей малого и среднего бизнеса. Они обращались с просьбами упростить процесс доступа к мерам господдержки, сократить объем собираемых данных для их получения», — отметил председатель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Он добавил, что все новые сервисы для предпринимателей должны создаваться на основании их запросов и с учетом их мнения и назвал разработку цифрового профиля «непростой задачей».

Помимо технических сложностей, связанных с получением и объединением данных, нужно было предусмотреть все, о чем просил бизнес, уточнил Репик.

«Мы неоднократно встречались и двустороннем, и в более широких форматах. В результате в цифровом профиле удалось отразить весь важный для нас функционал», — сказал эксперт.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова уверена, что с запуском цифрового профиля предпринимателя господдержка перейдет на качественно новый уровень.

От нового сервиса она ожидает, что теперь предпринимателям не нужно будет тратить много времени на поиск мер поддержки, изучать их условия, сопоставлять со своим бизнесом.

«Будет хорошо, если профиль даст возможность ответить на самый популярный вопрос — а какие меры от государства мне положены. Будем внимательно следить за реализацией данного проекта и вносить предложения», — подчеркнула она.

Внедрение цифрового профиля юрлица, по словам исполнительного директора общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрея Шубина, это долгожданное событие для предпринимателей. Теперь, уверен он, получение услуг и мер поддержки предпринимателями станет проще, удобнее и быстрее.

Напомним, цифровой профиль, сформированный Минцифры, ФНС, Корпорацией МСП, Минэкономразвития и Банком России, заработал на МСП.РФ 19 декабря. Он предназначен для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к мерам господдержки и предоставления проактивного подбора региональных и федеральных программ и услуг. В цифровом профиле предпринимателя содержится 800 данных. До его запуска аналогичные возможности были только у физлиц.