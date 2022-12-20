Из Узбекистана в Европу выехал первый поезд в обход РФ

Из Узбекистана в Европу отправился первый железнодорожный контейнерный состав в объезд России, пишет Podrobno.uz.
Состав состоял из 46 вагонов и перевозил 91 контейнер с грузом медного концентрата. По новому маршруту он пересечет в Туркменистан, Азербайджан, Грузию и прибудет в Болгарию.
Каспийское и Черное моря он пересечет с помощью паромных переправ. Длина нового маршрута составляет более 4000 км.
Ранее товарные поезда из Узбекистана ездили по Северному маршруту железнодорожных перевозок Европа — Азия. Маршрут проходил через Россию.