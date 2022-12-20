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Банкир допустил укрепление доллара до 85 рублей

Банкир Задорнов допустил рост доллара до 85 рублей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Курс российского рубля испытает ослабление «в разумных пределах», если мировая экономика избежит рецессии. Об этом заявил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК.

При отсутствии глобального кризиса, по оценке Задорнова, курс отечественной валюты упадет примерно до 75 рублей за доллар и евро. Это связано с положительным сальдо торгового баланса.

При глобальной рецессии и падении цен на нефть до $40-45 за баррель хотя бы на полгода, курс доллара испытает укрепление до 80–85 рублей.

Задорнов указал на невозможность изоляции России от мира, поскольку страна является крупнейшим экспортером. Он напомнил, что Москва также поставляет «огромный объем» металлов.

Ранее портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев заявил, что курс доллара, скорее всего, больше не будет опускаться ниже 60 руб. из-за улучшения импорта и ослабления рубля на фоне снижения нефтяных котировок.

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