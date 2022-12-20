Глава Chevron Вирт: корпорация намерена сохранить прокачку нефти через территорию РФ

Председатель совета директоров компании Chevron Майк Вирт заявил, что американская нефтегазовая корпорация не планирует отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию Российской Федерации по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Казахстан является важной страной для глобальных энергетических рынков и большим производителем энергоносителей.

«Ряд этих поставок, серьезная доля этих энергопоставок идет по трубопроводу к Черному морю в порт на российском побережье», — подчеркнул Вирт.

По его словам, потребители по всему миру, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти из Казахстана по КТК, которые не пострадали из-за конфликта на территории Украины и антироссийских санкций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России потребуется время для выработки ответных мер на новые санкции Евросоюза в отношении газа, однако они будут приняты.

19 декабря Совет ЕС сообщил, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится с 15 февраля на уровне €180. Ограничение может вступить в силу с 15 февраля. При этом, как пояснили в ЕС, необходимо соблюдение двух условий: цена на газ будет держаться в течение 3 дней на уровне 180 евро, а разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более 35 евро.