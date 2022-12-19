«Газпром» 17 декабря обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Российский энергетический холдинг «Газпром» 17 декабря превысил на 16,6% обязательства по контракту на суточные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Таким образом компания снова обновила рекорд по объемам доставки топлива в КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.

Предыдущий максимум суточных поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» был установлен 14 декабря. Тогда показатель превысил контрактные обязательства на 16,5%.

«17 декабря «Газпром» снова обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%», — говорится в материале.

При этом инициатива по увеличению суточных поставок российского газа в декабре принадлежит китайской стороне. Таким образом «Газпром» пошел навстречу КНР и выполнил просьбу Пекина, уточняется в заметке.

15 декабря заместитель начальника департамента энергохолдинга «Газпром» Кирилл Полоус заявил, что Китай может в ближайшее время обогнать все страны Евросоюза (ЕС) по объемам потребления газа. По итогам текущего года потребление топлива в КНР может составить 375 млрд кубометров.