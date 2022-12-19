Курс евро на торгах поднимался выше 72 рублей впервые с 11 мая

Курс евро в ходе торгов в понедельник поднимался выше 72 руб. Это произошло впервые с 11 мая, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар торгуется на уровне 67,74 руб.

Курс евро в ходе торгов прибавил более 2%. Доллар — около 5%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призывают не торопиться с приобретением валюты. Гражданам стоит учитывать, что хранение может стоить дорого из-за комиссий за обслуживание валютных вкладов, которые ввели многие банки. Поэтому финансисты советуют приобретать доллары и евро в наличной форме или рассмотреть альтернативу – юань. Или вообще отказаться от покупки американской и европейской валюты.

По их словам, наиболее актуален вопрос — стоит ли сейчас переводить в рубли уже имеющиеся сбережения в валюте, или лучше подождать. И даже несмотря на возможные потери при конвертации, аргументы в ее пользу начинают преобладать.

«Видимо, вкладчикам придется избавляться от долларов и евро на счетах в российских банках. И из-за комиссий, вводимых банками, и из-за продления запрета на снятие наличной валюты со счетов. В условиях, когда сами банки стимулируют вкладчиков к «девалютизации», россияне вынуждены хранить валюту или в наличной форме, или выводить ее за рубеж», — указал начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.