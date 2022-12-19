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В России число фишинговых сайтов банков за год выросло на 25%

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Мария Девахина/РИА «Новости»

За 11 месяцев 2022 года Центробанк заблокировал 2400 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Банка России.

«ЦБ инициирует прекращение работы интернет-ресурсов, которые замаскированы под сайты банков, двух типов. Это фишинговые сайты, которые копируют ресурсы существующих кредитных организаций и сайты несуществующих банков (безлицензионная деятельность). В этом году для хищения денег у граждан мошенники чаще применяли фишинговые ресурсы, причем подделывают преимущественно ресурсы известных банков. За 11 месяцев этого года Банк России инициировал блокировку 255 сайтов несуществующих банков. Это на 46% меньше, чем за такой же период 2021 года. А в отношении фишинговых сайтов – 2400 ресурсов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2021 года», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Представитель Банка России сказал, что регулятор совместно с поисковыми системами (Яндекс, Mail.ru) реализует совместный проект по маркировке сайтов добросовестных финансовых организаций, в том числе банков, в поисковой выдаче. Сайты реальных организаций помечены цветным кружком с галочкой, при наведении курсора появляется надпись о внесении в реестр ЦБ РФ, уточнил собесденик.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни в коем случае не сообщайте личные данные, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова», — резюмитровали в пресс-службе ЦБ.

С 1 декабря 2021 года интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, стали блокировать по инициативе Банка России во внесудебном порядке.

«Оперативное ограничение доступа к сайтам нелегальных организаций способствует снижению рисков для потребителей финансовых услуг, сокращению количества граждан, пострадавших от действий злоумышленников», — указали в пресс-службе Банка России.

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