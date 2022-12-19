Глава ФТС Булавин: объем параллельного импорта в РФ будет выше $20 млрд по итогам года

Объем товаров завезенных в Россию по параллельному импорту с момента его введения до конца года может превысить $20 млрд. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.

«Решение было принято в начале мая, за это время ввезено товаров 2,4 миллиона тонн на сумму свыше 20 миллиардов долларов», — отметил Булавин.

По его словам, в Россию по параллельному импорту ввезли, прежде всего, автомобили, станки, оборудование и технологические линии. Также есть товары легкой промышленности. Все это оказывает стабилизирующее воздействие на цены на рынке.

Он добавил, что режим параллельного импорта не повлиял на рост контрафакта на рынке. Кроме того, таможенная служка как боролась, так и будет бороться с данной продукцией. Например, на данный момент уже изъято свыше 7 млн единиц контрафактных товаров.

В конце ноября Булавин во время выступления в Совете Федерации заявил, что в период с мая по октябрь 2022 года в Россию ввезли критически важных товаров по параллельному импорту на $9 млрд. По его словам, общий объем параллельного импорта на сегодняшний день составил 2 млн тонн, стоимость составила $17 млрд.