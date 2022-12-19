В Польше подсчитали, сколько потратили на Украину

Правительство Польши и жители страны оказали Украине помощь на сумму порядка $9 млрд. Об этом сообщает местная газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные официального отчета.

«Поддержка может составить до $9 млрд», — говорится в публикации.

По данным отчета, из них порядка $3,5 млрд являются государственной помощью, $2 млрд пошли на военные расходы.

Как следует из статьи, в поддержку беженцев с Украины вовлечены 77% населения Польши, 7% из них приняли украинцев своих домах.

Согласно официальным данным, с начала российской военной спецоперации в страну с Украины въехали свыше 8 млн человек. Около 1,5 млн из них остались в Польше.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что перечислили Украине последний в 2022 году транш помощи в размере €500 млн. Всего за 2022 году Еврокомиссия перевела Украине в рамках макрофинансовой поддержки €9 млрд.