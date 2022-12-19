Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше подсчитали, сколько потратили на Украину

Rzeczpospolita: Польша оказала Украине помощь в размере до $9 млрд

close
100%
Global Look Press

Правительство Польши и жители страны оказали Украине помощь на сумму порядка $9 млрд. Об этом сообщает местная газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные официального отчета.

«Поддержка может составить до $9 млрд», — говорится в публикации.

По данным отчета, из них порядка $3,5 млрд являются государственной помощью, $2 млрд пошли на военные расходы.

Как следует из статьи, в поддержку беженцев с Украины вовлечены 77% населения Польши, 7% из них приняли украинцев своих домах.

Согласно официальным данным, с начала российской военной спецоперации в страну с Украины въехали свыше 8 млн человек. Около 1,5 млн из них остались в Польше.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что перечислили Украине последний в 2022 году транш помощи в размере €500 млн. Всего за 2022 году Еврокомиссия перевела Украине в рамках макрофинансовой поддержки €9 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть