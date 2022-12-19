ВТБ первым запустил переводы в иранских риалах по реквизитам

ВТБ запустил переводы в иранских риалах по банковским реквизитам. Банк первым предоставил россиянам такую услугу, следует из сообщения кредитной организации.

«Переводы можно отправить как физичесим, так и юридическим лицам», — уточнили в банке.

Денги можно перевести через интернет-банк ВТБ. Сначала нужно открыть текущий счет в риалах. Максимум в месяц можно перевести 20 млн руб., но не больше 1 млн в долларах. Банк берет комиссию за перевод – 1% от суммы операции, минимум 15 тыс. руб., максимум – 200 тыс. иранских риалов.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Москва и Тегеран предварительно договорились о взаиморасчетах в национальных валютах — рублях и риалах. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Обыденов. Соглашение было достигнуто в ходе Российско-иранского форума развития экономического сотрудничества в новой глобальной реальности на площадке Торгово-промышленной палаты.

«Банки России и Ирана — «Мирбизнесбанк» («дочка» крупнейшего розничного банка Ирана Bank Melli Iran) и Российская финансовая корпорация (РФК-банк) — достигли договоренности по вопросу проведения взаиморасчетов в рублях и иранских риалах», — отметил Обыденов.

По его словам, этой договоренности достаточно для проведения расчетов в таком формате.