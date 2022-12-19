Власти могут выделить на развитие отечественной видеоигровой индустрии $50 млрд

Российское правительство обсуждает системные меры поддержки отечественной видеоигровой индустрии до 2030 года с возможностью выделения до $50 млрд при самом амбициозном сценарии развития событий. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии.

В рамках «стабилизационного сценария» российская игровая отрасль должна восстановиться к 2030 году и на эти цели будет выделено $7 млрд. При «амбициозном сценарии», где должен произойти определенный прорыв в индустрии, будет выделено $20 млрд. Однако самый масштабный «лидерский сценарий» потребует $50 млрд. И в этом случае российские игровые студии уже должны конкурировать с мировыми лидерами индустрии.

В документе указали, что к 2030 году российские студии должны выпустить не менее 25 AAA-игр (высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 млрд руб. на каждый) и ряд других проектов для консолей и компьютеров. Кроме того, предполагается создание новых отечественных консолей. Также число сотрудников, которые заняты в индустрии, должно составить 40 тыс. человек, а в России появится пять «геймдев-городов».

Эксперты рынка посчитали, что сейчас в России остался всего десяток студий, которые могут выпускать AAA-проекты. Большая часть компаний уехали за рубеж, а новые лишь предстоит основать, а для создания новых качественных продуктов потребуется минимум несколько лет. Поэтому лучше сосредоточиться на сохранении мотивации оставшихся на российском рынке.

В середине октября российские разработчики представили проект первой отечественной программы, позволяющей управлять всеми бизнес-процессами в едином цифровом рабочем пространстве.