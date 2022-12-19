Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти могут выделить на развитие отечественной видеоигровой индустрии $50 млрд

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российское правительство обсуждает системные меры поддержки отечественной видеоигровой индустрии до 2030 года с возможностью выделения до $50 млрд при самом амбициозном сценарии развития событий. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии.

В рамках «стабилизационного сценария» российская игровая отрасль должна восстановиться к 2030 году и на эти цели будет выделено $7 млрд. При «амбициозном сценарии», где должен произойти определенный прорыв в индустрии, будет выделено $20 млрд. Однако самый масштабный «лидерский сценарий» потребует $50 млрд. И в этом случае российские игровые студии уже должны конкурировать с мировыми лидерами индустрии.

В документе указали, что к 2030 году российские студии должны выпустить не менее 25 AAA-игр (высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 млрд руб. на каждый) и ряд других проектов для консолей и компьютеров. Кроме того, предполагается создание новых отечественных консолей. Также число сотрудников, которые заняты в индустрии, должно составить 40 тыс. человек, а в России появится пять «геймдев-городов».

Эксперты рынка посчитали, что сейчас в России остался всего десяток студий, которые могут выпускать AAA-проекты. Большая часть компаний уехали за рубеж, а новые лишь предстоит основать, а для создания новых качественных продуктов потребуется минимум несколько лет. Поэтому лучше сосредоточиться на сохранении мотивации оставшихся на российском рынке.

В середине октября российские разработчики представили проект первой отечественной программы, позволяющей управлять всеми бизнес-процессами в едином цифровом рабочем пространстве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть