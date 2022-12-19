Министр энергетики ДНР: шахты республики в течение трех лет перейдут на работу по стандартам РФ

Власти Донецкой народной республики рассчитывают, что шахты региона перейдут на работу по стандартам России в течение трех лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

«Со следующего года мы переходим на стандарты Российской Федерации. Но мы понимаем, что шахты в один момент не изменятся, для этого необходимо время. Все это будем менять в течение 2023–2025 годов», — сказал министр.

Ранее Чертков заявил, что шахтам Донецкой народной республики необходимо около 5–6 тыс. работников для нормального и бесперебойного функционирования, а также роста добычи угля.

До этого председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко сообщил, что ДНР экспортирует уголь в Турцию, откуда он поступает в страны Африки и Ближнего Востока.