Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр энергетики ДНР: шахты республики в течение трех лет перейдут на работу по стандартам РФ

close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Власти Донецкой народной республики рассчитывают, что шахты региона перейдут на работу по стандартам России в течение трех лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

«Со следующего года мы переходим на стандарты Российской Федерации. Но мы понимаем, что шахты в один момент не изменятся, для этого необходимо время. Все это будем менять в течение 2023–2025 годов», — сказал министр.

Ранее Чертков заявил, что шахтам Донецкой народной республики необходимо около 5–6 тыс. работников для нормального и бесперебойного функционирования, а также роста добычи угля.

До этого председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко сообщил, что ДНР экспортирует уголь в Турцию, откуда он поступает в страны Африки и Ближнего Востока.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть