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Нидерланды признались, что поддержка Киева оказывает влияние на боеготовность их военных

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Общая стоимость военной помощи от Нидерландов Украине достигла 987 млн евро. Об этом рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает NL Times.

Эта сумма включает в себя счет на 697 млн евро на оборудование, пакет военной помощи в размере 120 млн евро и взнос в размере 100 млн евро в Международный фонд для Украины.
Нидерланды вносят 25 млн евро в фонд НАТО для военной поддержки Украины, Фонд предназначен для выплат на топливо, одежду и медикаменты. Оллонгрен отметила, что конца конфликта еще не видно.

«Но Украина может продержаться за счет помощи», — указала представительница Нидерландов.

Предоставляемая помощь оказывает влияние на боеготовность голландских военных, но, по словам Оллонгрен, она все же приемлема, и то, что Нидерланды поставляют на Украину — «тут же пополняется». Министр надеется, что промышленность сможет производить больше, и необходимо «вернуть производственные линии в рабочее состояние».

Ранее бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заявил, что власти Украины скрывают от населения истинное состояние энергосистемы страны, чтобы избежать массового отъезда жителей. Экс-посол добавил, что в офисе президента Украины рассматривают сограждан исключительно в качестве живого щита городов.

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