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«Этажи»: скидки на российские новостройки достигли предельных 25–30%

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

После решения президента России Владимира Путина продлить госпрограмму льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% застройщики перестали увеличивать скидки. К настоящему времени дисконты на объекты недвижимости на внутреннем рынке достигли 25–30%, приводит слова директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева газета «Известия».

«С середины ноября стартовали предновогодние распродажи, при этом завуалированные скидки доходят до 25–30% от начальной цены предложения», — заявил Зайцев.

По его словам, в условиях общей неопределенности по повожу дальнейшей судьбы госпрограммы льготного ипотечного кредитования застройщики предпочитали делать потенциальным покупателям «беспрецедентные» скидки. Однако после поручения Путина о продлении программы высокий спрос на первичном рынке жилья стал постепенно снижаться, а компании перестали увеличивать дисконты.

«Скорее всего, до конца года скидки на первичном рынке больше расти уже не будут, пролонгация льготной ипотеки дала застройщикам уверенность в стабильном спросе в будущем, пусть и не таком рекордном, как был в 2020–2021 годах», — предположил Зайцев.

15 декабря президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Ставки по ней должны увеличиться с нынешних 7% до 8%. В дальнейшем правительство будет постепенно сворачивать действие программы, однако будет делать это «плавно».

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