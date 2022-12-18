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Более 100 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

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Depositphotos

В московских аэропортах »Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменены около 90 рейсов и еще 16 задержаны. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 17:00 по московскому времени, во «Внуково» задержаны 38 рейсов и 13 отменены; в «Домодедово» задержаны 30 рейсов и отменен один, а в «Шереметьево» задержан 21 рейс и отменены два.

Как передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, высота снежных сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекордного показателя 1941 года. По его словам, из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас.

До этого в аэропортах Шереметьево и Внуково предупредили, что из-за непогоды наблюдаются как переносы, так и задержки рейсов.

По информации пресс-службы Шереметьево, рейсы могут вылетать с 10-15-минутной задержкой из-за того, что необходимо очищать взлетные полосы и обрабатывать самолеты антиобледенительными средствами.

В пресс-службе аэропорта Внуково рассказали, что обслуживание пассажиров идет в обычном режиме.

По состоянию на утро 18 декабря в столичных аэропортах было задержано 49 и отменено 12 рейсов.

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