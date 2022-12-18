Аналитик Деев допустил падение курса биткоина до $10 тыс. в начале 2023 года

В настоящее время на глобальном криптовалютном рынке нет существенных предпосылок для роста курса биткоина. Напротив, тревожные настроения трейдеров на фоне банкротства биржи FTX могут привести к обвалу стоимости самой популярной в мире криптовалюты до уровня $10 тыс. за монету в первой половине 2023 года, приводит слова руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева РБК.

«Сейчас даже с биржи Binance инвесторы активно выводят средства, причем рекордными объемами. В США намерены крайне жестко регулировать крипторынок и операции граждан <....> Так что стоит ожидать, что биткоин будет не расти, а придет к своим минимумам уже скоро. Возможно, что в первой половине 2023 года или даже в первом квартале его стоимость окажется на уровне $10 тыс.», — предположил Деев.

По его словам, оказать давление на курс биткоина может также ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. 14 декабря ведомство подняло ключевую ставку на 0,5% — вслед за этим курс биткоина к доллару начал слабеть. Планы ФРС по достижению в следующем году уровня ставки 5-5,25% могут ограничить возможный рост стоимости самой популярной криптовалюты.

13 декабря аналитики американского банка Goldman Sachs предрекли превосходство золота над биткоином в долгосрочной перспективе. Ценностное предложение биткоина основано на его потенциальной пользе и выгоде для инвестора, поэтому он более чувствителен к изменениям процентных ставок и имеет больший период времени до момента полного возврата инвестиций. Золото в этом плане более надежный продукт для инвестирования.