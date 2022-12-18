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Премьер Греции Мицотакис: власти планируют покрыть 10% расходов на еду для жителей страны

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Depositphotos

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что с февраля 2023 года власти планируют за счет бюджетных субсидий покрыть 10% расходов на питание для большинства жителей в течение шести месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эта мера будет финансироваться из сборов налога на избыточную прибыль двух нефтеперерабатывающих греческих заводов.

«Бюджетные расходы составят €650 млн», — сказал Мицотакис.

Он уточнил, что дополнительная поддержка рассчитана на 85% домохозяйств, или около 8,4 млн жителей страны. На сегодняшний день власти Греции уже потратили чуть более €15 млрд на смягчение последствий инфляции.

Ранее стало известно, что греческий парламент проголосовал за принятие государственного бюджета на следующий год, который предусматривает рост ВВП на 1,8%. Подразумевается, что ВВП вырастет до €224,134 млрд с €210,170 млрд 2022 года.

В сентября Мицотакис заявлял, что правительство Греции решило выделить €5,5 млрд ради поддержки бизнеса и населения в условиях энергокризиса. По его словам, свыше 2 млн жителей страны в декабре получат очередную помощь в размере €250. Также студенческое пособие на проживание на частных квартирах вырастает с €1 000 до €1 500. Кроме того, размер ежемесячного пособия за ребенка увеличивается в полтора раза.

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