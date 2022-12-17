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Комитет Госдумы одобрил проект о бесплатном переводе средств между счетами в разных банках

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, разрешающего физическим лицам переводить до 1,4 млн руб. без комиссии между своими счетами в различных банках. На рассмотрение Думы проект планируется вынести 20 декабря, сообщает агентство «Прайм».

В настоящее время граждане могут переводить до 100 тыс. руб. без комиссии с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Инициатором изменения максимальной суммы бесплатных переводов выступил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

«Законопроект запрещает кредитным организациям взимать комиссионное вознаграждение за перевод денежных средств в рублях между счетами физлица в разных банках в размере, который ежемесячно в совокупности превышает объем страхового возмещения по вкладам граждан в банках (1,4 млн рублей — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Однако итоговый лимит переводов без комиссий, согласно пояснительной записке, не обязательно должен составлять именно 1,4 млн руб. Для установления такого предела нет каких-либо оснований, указали в Комитете Госдумы по финансовому рынку.

23 ноября замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко заявил, что в Центробанке (ЦБ) смогли реализовать возможность по международным переводам в Системе быстрых платежей (СБП). В настоящее время к данной системе подключены 12 иностранных банков из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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