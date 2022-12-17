«Энергоатом»: подконтрольные Украине энергоблоки подключили к сети

В украинской национальной компании «Энергоатом» заявили, что подконтрольные Украине энергоблоки подключили к сети. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков начали работу. Мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем энергии, отметили в компании.

В сентябре пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) был отключен после обстрелов линий связи. Об этом сообщило украинское госпредприятие «Энергоатом».

Там добавили, что в настоящее время продолжает работать шестой энергоблок, который с ограниченной мощностью подает электроэнергию на Украину через резервную линию, а также обеспечивает потребности станции.

3 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Запорожская атомная электростанция снова была отключена от последней оставшейся основной линии электропередачи, но продолжила работу по резервной линии.