Чрезвычайная комиссия Молдавии решила повысить тарифы на свет и тепло

Руководство Молдавии обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на свет и тепло на фоне повышения стоимости природного газа. Соответствующее решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) опубликовано на сайте молдавского правительства.

Уточняется, что КЧС распорядилась о том, чтобы НАРЭ провело внеочередную корректировку тарифов на электричество и отопление в течение трех дней. Согласно сообщению, пересмотр будет производиться «на основе компонентов, включенных в текущую цену и тариф, с применением текущей закупочной цены на первичное топливо».

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в правобережную часть республики впервые за 30 лет не поступает газ напрямую от «Газпрома».

Он также рассказал, что 16 декабря Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила, что в декабре государственная компания «Энергоком» продаст 100 млн куб. м. голубого топлива компании «Молдовагаз» по средней цене $1108,61 за 1 куб. м. Спыну уточнил, что эта цена состоит из следующих расходов: «стоимость покупки газа, транспортные расходы и расходы на хранение».