«ИНКОМ-Недвижимость»: покупатели стали требовать многомиллионные скидки от продавцов жилья

На фоне значительного падения спроса на российском рынке недвижимости потенциальные покупатели стали требовать от продавцов жилья большие скидки. В некоторых случаях размер запрашиваемых дисконтов может достигать нескольких миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные компании «ИНКОМ-Недвижимость».

«Покупатель, имеющий в наличии 7 миллионов рублей, звонит в компанию с предложением купить квартиру, которая выставлена на продажу по цене 9,5 миллиона», — заявил директор по вопросам вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

По его словам, в настоящее время некоторые продавцы жилья вынуждены соглашаться на запрашиваемые скидочные требования потенциальных покупателей жилья. Причина — опасения по поводу дальнейшего снижения цен на недвижимость в России.

«Продавец понимает, что при снижении цен лучше продать сейчас, пока жилье не подешевело еще сильнее. На падающем рынке кто первый продал, тот и выиграл», — заключил Шлома.

13 декабря сотрудники аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» предрекли снижение цен на жилье в Московском регионе до показателей 2020 года. Спад продолжится и в 2023 году, а стоимость жилья может скорректироваться примерно на 30% от максимальных значений.