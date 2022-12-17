В Молдавии заявили о перенаправлении газа в Приднестровье

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в правобережную часть республики впервые за 30 лет не поступает газ напрямую от «Газпрома». Его цитирует РИА Новости.

«Правый берег впервые в истории нашей страны не будет потреблять российское голубое топливо. Еще в прошлом году мы обещали сделать запас и изыскать альтернативу, чтобы не быть зависимыми от одного источника. Нам удалось это сделать. Газ, поставляемый концерном «Газпром», перенаправляется в левобережную часть, – в Приднестровье», – сказал Спыну.

По его словам, Молдавия и далее будет закупать газ у альтернативных поставщиков, а также продолжит делать запасы топлива в газохранилищах Украины и Румынии. Политик пообещал, что тариф на газ для конечных потребителей не изменится, даже несмотря на увеличение закупочной цены.

Он также рассказал, что 16 декабря Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила, что в декабре государственная компания «Энергоком» продаст 100 млн куб. м. голубого топлива компании «Молдовагаз» по средней цене $1108,61 за 1 куб. м. Спыну уточнил, что эта цена состоит из следующих расходов: «стоимость покупки газа, транспортные расходы и расходы на хранение».

Как отметил вице-премьер, это решение не отразится на текущем внутреннем тарифе.

«Граждане будут получать компенсацию», — добавил он.

Ранее молдавская государственная энергетическая компания «Энергоком» впервые произвела тестовую закупку 4,3 млн куб. м. газа из Трансбалканского газопровода.