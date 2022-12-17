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«Русский стандарт»: россияне в декабре стали на четверть чаще переводить деньги

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Depositphotos

Россияне стали на 24% чаще переводить денежные средства в декабре в сравнении с ноябрем. Причиной стала подготовка к новогодним праздникам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

«Согласно статистике банка, в последнем месяце 2022 года общее количество переводов выросло на 24%, а сумма — на 21% относительно ноября», — говорится в материале.

Последний месяц года традиционно считается временем выплат денежных премий в ряде отраслей экономики. Соответственно граждане воспользовались дополнительными доходами, что также повлияло на резкое увеличение переводов, пришли к выводу аналитики банка.

«Декабрь — месяц выплат премий в ряде отраслей экономики, подготовки россиян к новогодним праздникам, активизации переводов денег в качестве подарка родным и близким», — уточняется в статье.

Кроме того, к концу года россияне обычно стремятся максимально погасить задолженность по кредитным картам, готовясь к предпраздничным распродажам. Однако в декабре 2022-го средняя сумма перевода оказались на 3% ниже в сравнении с тем же периодом прошлого года — 11 799 руб. против 12 110 руб., заключается в заметке.

15 ноября аналитики Центробанка (ЦБ) представили статистические данные, согласно которым с января по сентябрь 2022 года россияне перевели на зарубежные счета рекордные $63,1 млрд. Для сравнения, в начале текущего года этот показатель составлял $30,6 млрд.

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