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Президент США Байден подписал недельный бюджет страны, предотвратив «шатдаун»

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Susan Walsh/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал недельный бюджет страны, предотвратив прекращение работы федеральных органов власти из-за отсутствия средств, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что подписанный документ обеспечит финансирование правительства в период с 16 по 23 декабря и позволит избежать «шатдауна», а также даст законодателям время на согласование полноценного бюджета на 2023 год.

Если бы инициативу не утвердили до полуночи 16 декабря по местному времени, несколько федеральных ведомств вынуждены бы были приостановить свою работу.

До этого бюджет был утвержден обеими палатами конгресса.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что администрация президента запросила у конгресса «существенные средства» для оказания дальнейшей помощи Украине.

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