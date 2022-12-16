ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России

Девятый пакет санкций, введенный Евросоюзом против РФ, опубликован в официальном журнале альянса и вступил в силу.

Ранее в этот день Совет Евросоюза сообщил, что страны-члены ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций. Отмечалось, что новые ограничения были введены в ответ на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.

Сообщалось, что санкции коснутся горнодобывающего и энергетического сектора российской экономики, а также будут введены ограничения на экспорт в РФ авиационных товаров и запчастей, в том числе для беспилотников, и др.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. Ряд западных стран ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать военную и финансовую помощь Киеву.