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«PRO ОБМЕН»: объемы продаж апартаментов в Москве упали на 65,9% в ноябре

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Depositphotos

По итогам ноября в Москве резко упал спрос на апартаменты. За последний месяц осени число продаж данного вида недвижимости сократилось на 65,9% год к году, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на статистические данные агентства «PRO ОБМЕН».

«По итогам ноября продажи апартаментов в Москве упали на 65,9 процента относительно показателя аналогичного месяца в 2021 году <....> По сравнению с октябрем продажи за последний месяц осени снизились на 21,4 процента», — говорится в материале.

В общей сложности на первичном рынке Москвы в ноябре было продано 10,2 тыс. квадратных метров апартаментов. Всего за 11 месяцев 2022 года в столице было реализовано 202,7 тыс. «квадратов». Этот показатель снизился на 34,4% в сравнении с данными за аналогичный период 2021-го, уточняется в статье.

13 декабря сотрудники аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» предрекли снижение цен на жилье в Московском регионе до показателей 2020 года. Стоимость объектов недвижимости в обозримом будущем может снизиться примерно на 30% от максимумов.

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