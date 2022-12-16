Глава ЦБ Набиуллина заявила о необходимости скорой продажи банка «Открытие»

Банк «Открытие» должен быть продан, желательно в ближайшее время, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Изначально, когда взяли банк «Открытие» на санацию, мы считали эту ситуации временной. Мы считаем, что нужно выходить из собственности банка. Поэтому как только мы оздоровили банк, мы начали готовиться к его продаже. Но текущая ситуация нам помешала. Продавать банк нужно. И она оздоровит банковский сектор без участия ЦБ как собственника», — отметила Набиуллина.

Как ранее сообщали СМИ, банк «Открытие» может быть продан до конца 2022 года.

ВТБ договорился с Центробанком (ЦБ) об условиях покупки банка «Открытие». Валютный регулятор продаст «Открытие» банку ВТБ «почти за капитал», сообщало издание Frank Media со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Бизнес «Открытия» будет переведен на баланс группы ВТБ, а освободившуюся лицензию она, вероятнее всего, сдаст <....> Судьба членов правления почти решена: их полномочия истекают в конце 2022 года и группа не хотела бы их продлять», — говорилось в заметке.