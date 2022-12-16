Bloomberg: Сербия намерена сократить зависимость от газовых поставок из России

Сербия рассматривает возможность снижения поставок газа из России с целью снизить зависимость страны от российского топлива. Об этом пишет Bloomberg.

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович отметила, что у страны «не хватает собственных ресурсов, по крайней мере, когда речь идет о газе, но для нас важно все, что может снизить зависимость от России в газовом сегменте», поясняя, что речь идет о «сотнях миллионов евро» на проекты для поставок топлива из Азербайджана, и соединения с терминалами в Греции.

Кроме того, страна уже строит трубопроводную перемычку с Болгарией, которая должна быть закончена в следующем году. Отмечается, что это позволит импортировать газ из Центральной Азии и в терминалы сжиженного природного газа в Средиземном море.

Грант ЕС покрывает половину стоимости строительства перемычки с Болгарией в размере €93 млн ($99 млн). Министр подчеркнула, что Сербия рассчитывает на дополнительную поддержку со стороны блока для дополнительных трансграничных труб, которые могут превратить его в важный транзитный маршрут.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что следующая зима будет самой тяжелой в истории из-за конфликта на Украине. По его словам, страна обеспечена достаточным количеством газа и электричества на эту зиму, однако «следующий год будет для нас проблемой».