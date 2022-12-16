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Глава ЦБ Набиуллина допустила, что весной 2023 года годовая инфляция может опуститься ниже 4%

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Банк России

Годовая инфляция в России будет замедляться. В марте-мае 2023 года она может составить менее целевого показателя регулятора в 4%. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу. Ранее ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор сделал это второй раз подряд.

«Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит замедляться. Весной следующего года она может опуститься ниже 4%», — сказала Набиуллина.

По данным ЦБ, в ноябре годовая инфляция составила 12,0%. По сравнению с октябрем показатель снизился на 0,6 процентных пункта.

«По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги», — следует из пресс-релиза ЦБ по итогам заседания совета директоров.

ЦБ отметил, что годовая инфляция сильно упала с весенних пиков.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году.

ЦБ в 2022 году с апреля снижал ключевую ставку. Снижение составило 12,5 процентных пункта. С 19 сентября действует ставка 7,5% годовых.

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