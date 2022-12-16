Российский офис TikTok уволил большую часть своих сотрудников

Российский офис TikTok сократил несколько сотен работников, сохранив лишь одно подразделение из 10 человек, которых компания может релоцировать в Дубай. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на источники.

Подразделение социальной сети TikTok в Москве сократило большую часть своих сотрудников. По словам одного из двух источников, было уволено до 500 человек. Другой же источник издания отметил, что речь идет практически обо всех сотрудниках подразделения в России.

При этом оба источника указали на то, что компания оставила лишь 10 человек, которых могут релоцировать в Дубай. Также офис в России предлагал сотрудникам релокацию в Казахстан, где недавно был открыт новый офис.

В пресс-службе TikTok заявили, что в 2022 году были приняты определенные решения по деятельности сервиса в стране. Поэтому сейчас приходится сокращать штат сотрудников в России. При этом в самой компании число уволенных сотрудников и причины увольнения решили не раскрывать.

12 декабря юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева заявила, что при увольнении с работы перед Новым годом можно сократить количество дней на отработку. Но в таком случае увольняющийся сотрудник потеряет в деньгах. Рабочий день в январе стоит дороже.