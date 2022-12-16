ЦБ РФ: нехватка рабочей силы усиливается из-за последствий частичной мобилизации

В российском Центробанке сообщили, что нехватка рабочей силы усиливается из-за последствий частичной мобилизации.

Отмечается, что возможности расширения производства в российской экономике ограничены состоянием рынка труда, а безработица обновила исторический минимум, из-за чего во многих сферах зафиксирована нехватка рабочей силы.

Как отметили в банке, в сложившихся условиях «ускоряется рост реальных зарплат».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «никаких факторов для новой мобилизации в РФ нет». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Путин подчеркнул, что речи о дополнительной мобилизации не идет, однако при этом возможна внутренняя ротация среди уже мобилизованных, половина из которых находится на полигонах.

Ранее он сообщил, что из 300 тыс. мобилизованных граждан в зоне спецоперации находятся 150 тыс. человек, а еще 150 тыс. находятся на полигонах Минобороны.