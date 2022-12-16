EUobserver: ЕС снимет часть санкций с бизнесменов РФ, связанных со сферой удобрений

Европейский союз (ЕС) предоставит санкционные послабления для шести российских бизнесменов, связанных со сферой удобрений. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

Как рассказали источники портала, мера затронет Андрея Мельниченко, его супругу, Андрея Гурьева, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича.

По информации портала, некоторые страны ЕС смогут размораживать средства этих российских предпринимателей, если они будут необходимы «для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку».

При этом странам потребуется проконсультироваться с Комиссией ЕС, прежде чем снять часть санкций, отмечает портал.

«Мы не можем рисковать голодом и нехваткой продовольствия из-за правил санкций [ЕС]», — сказал порталу дипломат, который выступил за исключение российских бизнесменов из санкционного списка.

Ранее портал сообщал, что Германия делает попытки добиться исключений из запрета на импорт удобрений из России.