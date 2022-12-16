ТАСС: Евросоюз второй день подряд рекордно для середины декабря отбирает газ из своих ПХГ

Европейский союз второй день подряд бьет рекорд отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) для середины декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в последние несколько дней газа отбирают больше на 60%, чем составляют средние многолетние значения для данного периода. Эту динамику можно объяснить тем, что температура в большинстве европейских стран в данный момент намного ниже климатических показателей.

Агентство, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, сообщает, что 14 декабря отбор газа из ПХГ государств, входящих в ЕС, составил 762 млн куб. м. Отбор газа из хранилищ уже более недели идет с превышением средних многолетних показателей из-за похолодания в европейском регионе, где отопительный сезон стартовал 14 ноября, с этого момента страны Европейского союза отобрали из хранилищ уже 11,33 млрд куб. м газа.

На сегодняшний день европейских стран заполнены на 85,87%, в них находится 92,9 млрд куб. м газа. Сообщается, что такой отбор газа из хранилищ ведут все государства Евросоюза за исключением Бельгии. Ранее российская компания «Газпром» предупреждала, что нагрузка на ПХГ европейских стран в зимний период будет выше, чем в предыдущие годы на фоне изменения логистики и источников газоснабжения.

Ожидается, что на этой неделе температура в Европе продолжит снижаться. Например, Федеральное сетевое агентство Германии отмечает, что температура на этой неделе может оказаться на 3,18 градуса ниже среднего значения за последние четыре года. Это приведет к значительному росту потребления газа в стране.

Ранее «Газпром» сообщал, что объем газа, отобранного из подземных хранилищ Европы 13 декабря, стал рекордным для этой даты.