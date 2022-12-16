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ТАСС: Евросоюз второй день подряд рекордно для середины декабря отбирает газ из своих ПХГ

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Hannibal Hanschke/Reuters

Европейский союз второй день подряд бьет рекорд отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) для середины декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в последние несколько дней газа отбирают больше на 60%, чем составляют средние многолетние значения для данного периода. Эту динамику можно объяснить тем, что температура в большинстве европейских стран в данный момент намного ниже климатических показателей.

Агентство, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, сообщает, что 14 декабря отбор газа из ПХГ государств, входящих в ЕС, составил 762 млн куб. м. Отбор газа из хранилищ уже более недели идет с превышением средних многолетних показателей из-за похолодания в европейском регионе, где отопительный сезон стартовал 14 ноября, с этого момента страны Европейского союза отобрали из хранилищ уже 11,33 млрд куб. м газа.

На сегодняшний день европейских стран заполнены на 85,87%, в них находится 92,9 млрд куб. м газа. Сообщается, что такой отбор газа из хранилищ ведут все государства Евросоюза за исключением Бельгии. Ранее российская компания «Газпром» предупреждала, что нагрузка на ПХГ европейских стран в зимний период будет выше, чем в предыдущие годы на фоне изменения логистики и источников газоснабжения.

Ожидается, что на этой неделе температура в Европе продолжит снижаться. Например, Федеральное сетевое агентство Германии отмечает, что температура на этой неделе может оказаться на 3,18 градуса ниже среднего значения за последние четыре года. Это приведет к значительному росту потребления газа в стране.

Ранее «Газпром» сообщал, что объем газа, отобранного из подземных хранилищ Европы 13 декабря, стал рекордным для этой даты.

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