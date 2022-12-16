В МИД рассказали про переговоры по газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрий Сентюрин заявил в интервью РИА Новости, что переговоры по газовому союзу Российской Федерации с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются.

Он отметил, что интерпретациям средств массовой информации о ходе дискуссий доверять не стоит. Сентюрин указал, что в Москве заметили, что в информационном пространстве появляются цитаты партнеров по переговорам, которые вырываются из контекста. По словам дипломата, особенный акцент на этом делается на Узбекистан, откуда можно понять, что «коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело».

«Это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная «на ногах». На этом основании СМИ выводы делают, что страны не принимают проект. Как минимум, сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода», — сказал он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская идея создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном не является политической или геополитической игрой.