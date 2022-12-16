Госдума освободила от НДС производящие золото заводы для продажи гражданам

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, который разрешает заводам, производящем золотые слитки, продавать их гражданам, освобождаясь от уплаты НДС. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на автора законопроекта, члена комитета по бюджету и налогам Госдумы Владислава Резника.

«Конкуренция на этом рынке увеличится. После вступления в силу закона мы не увидим спрэдов на золотые слитки в 7–10%, как это сейчас выставляют банки. В результате золото станет более ликвидным, а это может увеличить и спрос на слитки», — отметил Резник.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что принятие закона является лишь началом пути к увеличению доступности золотых слитков для потребителя. При этом необходимо тщательно проработать нормативную базу, чтобы были обеспечены розничные продажи драгметаллов гражданам.

Аналитики посчитали, что еще весной спрос на золотые слитки в России был на умеренном уровне. Однако после того как произошла отмена НДС для банков в марте и НДФЛ в июле, спрос на золото резко вырос. Кроме того, увеличились вложения граждан в золото в качестве инвестиций как альтернатива иностранной валюте.

24 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил, что Министерство финансов (Минфин) не собирается запрещать сделки купли-продажи драгоценных металлов на внутреннем рынке, однако допускает «в перспективе» введение лимита на вывоз золота из страны.