Финансист Короев допустил, что в 2023 году ключевая ставка ЦБ может опуститься до 6,5% годовых

Центробанк в следующем году будет идти по пути умеренного снижения ключевой ставки. Она может достичь 6,5% годовых. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых. По мнению Короева, на заседании совета директоров ЦБ в пятницу ключевая ставка будет сохранена на этом уровне, а снизить ее на 1 процентный пункт могут в следующем году.

«Я склоняюсь к тому, что в отсутствии новых шоков для российской экономики, банковского сектора, ЦБ будет идти по пути умеренного снижения ключевой ставки в следующем году. И в этом плане можно скорее ориентироваться на нижнюю границу его прогнозного диапазона, то есть 6,5% годовых», — рассказал Короев.

Короев не ожидает существенного роста ставок по вкладам и снижения стоимости кредитов в 2023 году.

«Регулятор в сентябре приостановил цикл снижения ставки и пока занял выжидательную позицию. С того момента подросли ставки по вкладам. Но дальнейшего существенного роста здесь не ожидаю при прочих равных. По кредитованию граждан от регулятора сейчас идут такие посылы, как необходимость сокращения рисков закредитованности граждан, отсутствие необходимости в продлении программы льготной ипотеки. То есть здесь также скорее не стоит ждать в первые месяцы 2023 года явной нисходящей динамики ставок», — отметил Короев.

Банк России в своем октябрьском среднесрочном прогнозе обозначил прогнозный диапазон ключевой ставки на 2023 год на уровне 6,5–8,5% годовых. Сейчас ставка находится в середине этого диапазона.