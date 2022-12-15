Китай инициировал через ВТО процедуру урегулирования торгового спора с США

Китай проинформировал Всемирную торговую организацию о начале процедуры урегулирования спора с Соединенными Штатами касательно экспортного контроля США. Об этом сообщает пресс-служба ВТО.

«Китай обратился с просьбой о консультациях ВТО по тяжбе с США, оспаривая американский экспортный контроль и связанные с ним меры, касающиеся определенных передовых компьютерных полупроводниковых чипов и производственной продукции», — указали в организации.

Пекин намерен доказать, что введенные американской стороной меры противоречат правилам ВТО. Запрос является первой ступенью процедуры урегулирования споров в ВТО. Если они не помогут, КНР может попросить вынести спор на рассмотрение панели арбитров.

Китайское издание Global Times ранее писало, что все члены Всемирной торговой организации должны единым фронтом выступить против Вашингтона, который игнорирует международные правила. Издание напомнило, что ВТО 9 декабря приняла решение, что тарифы США, введенные в 2018 году на стальную и алюминиевую продукцию по соображениям национальной безопасности, противоречат правилам организации. Однако «Вашингтон отреагировал так резко, будто ему наступили на хвост». Белый дом отказался отменять пошлины и заявил, что в решении ВТО есть «ошибки».