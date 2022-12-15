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Госдеп: власти США предпримут дальнейшие действия против России помимо нынешних санкций

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J. Scott Applewhite/AP

Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен заявил, что администрация США предпримет дальнейшие действия против России помимо нынешних ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, введенные Вашингтоном рестрикции «являются прямым ответом на эскалацию Россией» боевых действий на Украине.

«Я лично весьма оптимистично настроен в отношении того, что ЕС достигнет соглашения по девятому пакету санкций. В нем есть несколько ключевых элементов, которые мы с нетерпением хотим реализовать вместе с нашими европейскими партнерами», — сказал О'Брайен.

15 декабря в обновленный санкционный список Соединенных Штатов вошли один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, первый зампред правительства Андрей Белоусов, а также ряд российских губернаторов, среди которых главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, Брянской области Александр Богомаз, Вологодской области Олег Кувшинников.

Также под ограничительные меры попали банк ВТБ, связанные с ним компании, а также Росбанк.

Кроме того, сообщалось, что США внесли в санкционный список министерство чрезвычайных ситуаций Донецкой народной республики. Соединенные Штаты обвиняют сотрудников министерства в том, что они «принимали непосредственное участие в принудительной фильтрации» населения.

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