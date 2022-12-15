Путин: Россия будет создавать механизмы проведения платежей

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут создаваться механизмы для проведения платежей помимо инфраструктуры для расчетов в нацвалютах, например, будут применяться цифровые валюты и технологии распределенных реестров. Об этом президент сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По мнению президента, такие механизмы «снимают политические риски от использования валют недружественных стран».

По словам российского лидера, Россия будет делать акцент на несырьевые товары и на взаимные инвестиции. Путин отметил, что «прочной базой укрепления международной кооперации» является «развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах».

«Мы уже добились хорошего прогресса: доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть, вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину», — сказал он.

Ранее на этом заседании Владимир Путин заявил о необходимости продолжать увеличивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и подчеркнул, что среди трудящихся не должно быть бедных людей.