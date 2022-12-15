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Альфа-Банк первым откроет бизнес-счета с помощью единой биометрической системы

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк первым в России запустил открытие счета для бизнеса с использованием единой биометрической системы (ЕБС), сообщает пресс-служба банка.

Как уточнили специалисты банка, теперь счет для индивидуальных предпринимателей можно открыть полностью онлайн – без личной встречи с сотрудником банка.

«Мы всегда предлагаем клиентам максимально удобные и инновационные решения и гордимся быть первыми в реализации по-настоящему удаленного открытия расчетного счета для бизнеса – без визита или встречи с менеджером банка. Это будущее, которое мы создаем сегодня», — отметила руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

В Альфа-Банке рассказали, что при классическом открытии счета всегда требуется обязательная личная идентификация клиента. Для этого необходимо лично прийти в офис, или встретиться с представителем банка.

Теперь для того, чтобы открыть счет для ИП онлайн в банке, достаточно иметь учетную запись на Госуслугах (ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации) и быть зарегистрированным в единой биометрической системе (инициированы ЦБ и Минцифры). Отмечается, что проект стартует в Москве и доступен всем совершеннолетним ИП, зарегистрированным на территории РФ.

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