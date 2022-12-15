Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Siemens заявили, что санкции Канады затронут экспорт турбин, а не ремонт

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Представитель компании Siemens заявил, что восстановление санкций Канады в отношении турбин для «Северного потока» коснется их экспорта, а не ремонта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насколько я понимаю, речь идет не о разрешении на техническое обслуживание, а об экспорте турбин», — сказал представитель Siemens.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли и министр природных ресурсов страны Джонатан Уильямс объявили, что канадские власти восстановили санкции в отношении турбин для российского экспортного газопровода «Северный поток» в свете «изменившихся обстоятельств».

Как указали Жоли и Уильямс, канадская сторона приняла такое решение, «признав, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение» от рестрикций, «изменились, и оно более не служит заявленной цели». Данное решение было принято «после тесного взаимодействия с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками», добавили они.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть