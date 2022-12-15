В Siemens заявили, что санкции Канады затронут экспорт турбин, а не ремонт

Представитель компании Siemens заявил, что восстановление санкций Канады в отношении турбин для «Северного потока» коснется их экспорта, а не ремонта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насколько я понимаю, речь идет не о разрешении на техническое обслуживание, а об экспорте турбин», — сказал представитель Siemens.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли и министр природных ресурсов страны Джонатан Уильямс объявили, что канадские власти восстановили санкции в отношении турбин для российского экспортного газопровода «Северный поток» в свете «изменившихся обстоятельств».

Как указали Жоли и Уильямс, канадская сторона приняла такое решение, «признав, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение» от рестрикций, «изменились, и оно более не служит заявленной цели». Данное решение было принято «после тесного взаимодействия с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками», добавили они.