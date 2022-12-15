Калининградские риелторы не смогли рассказать о немцах, приехавших зимовать из-за высоких цен на ЖКХ

В четырех агентствах недвижимости, которые работают в Калининграде – «Эрвин», «Этажи», «Альфа-риэлт» и «Стандарт-оценка» — не фиксировали заявок на аренду квартир именно от жителей Германии последнее время. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что отдельные немцы начали приезжать в Калининградскую область на зиму из-за высоких цен на коммунальные услуги. В то же время в «Эрвине» и «Этажах» сообщили, что иностранные граждане проявляют стабильный интерес к недвижимости в Калининграде.

По словам Алиханова, аренда квартиры в Калининграде на четыре месяца – это как один месяц в Дюссельдорфе. Алиханов уточнил, что «был разговор с отдельными немцами». На вопрос, зачем они приехали в Калининград, те ответили – «перезимовать», сообщил Алиханов. Он отметил, что жители Калининграда могут заработать, сдавая свои квартиры иностранцам. Других подробностей губернатор не привел.

Директор калининградского агентства недвижимости «Эрвин» Лариса Жулят сообщила «Газете.Ru» об отсутствии на данный момент заявок на аренду квартир от граждан Германии. Но она отметила стабильный интерес немцев к недвижимости в городе вообще.

«По аренде заявок от немцев нет. Но интерес к недвижимости со стороны граждан Прибалтики и Германии есть. Идет стабильный интерес, зондирование рынка недвижимости», — сказала Жулят.

Похожий комментарий дали в федеральной компании «Этажи». По данным «Этажей», цены на аренду квартир в Калининграде за последнее время стали более привлекательными. С начала частичной мобилизации они упали на 20-30%, уточнили в компании.

«Интерес со стороны жителей других государств к аренде есть, но пока это не приводит к росту числа сдачи жилья таким арендаторам», — сообщили в пресс-службе «Этажей».

В двух других риелторских компаниях Калининграда — «Альфа-риэлт» и «Стандарт-оценка» — отметили, что не фиксировали заявок от немцев на аренду квартир.

После начала спецоперации России на Украине США и Евросоюз ввели антироссийские санкции. Но это, в свою очередь, спровоцировало рекордную инфляцию и рост цен на топливо в Штатах и ЕС. По информации журнала Der Spiegel, 2023 год начнется для немцев с очередного повышения цен на электроэнергию и с индексации тарифов. В Кельне, например, счета взлетят почти на 130%. В ноябре 2022 года средняя цена уже превысила $0,4 за 1 кВт·ч.