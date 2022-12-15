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СМИ: Южная Корея и Турция ведут переговоры о строительстве четырех атомных реакторов

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Электроэнергетическая корпорация (KEPCO) из Южной Кореи ведет переговоры с турецким правительством о возможном контракте на строительство в стране четырех атомных реакторов стоимостью $30,7 млрд. Об этом сообщает газета «Чунан ильбо», ссылаясь на представителя компании.

Планируется, что в 2023 году начнется подготовка технико-экономического обоснования. По ее завершении может появиться возможность подписания контракта.

Издание отмечает, что АЭС планируют построить на севере Турции, но точное местоположение неизвестно. Кроме того, «Чунан ильбо» сообщает, что ранее турецкая сторона планировала строительство этой АЭС с компанией Mitsubishi Heavy Industries из Японии. По данным издания, компания вела переговоры о строительстве атомной станции в Синопе, но в 2018 году Mitsubishi Heavy Industries вышла из проекта. Отмечается, что переговоры с Турцией по станции ведет в том числе российская государственная корпорация «Росатом».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждает с российским коллегой Владимиром Путиным строительство атомной электростанции в турецком Синопе наподобие «Аккую».

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