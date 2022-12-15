Оргкомитет Национальной премии бизнес-коммуникаций объявил состав жюри следующего года

Организаторы Национальной премии бизнес-коммуникаций (НПБК), которая будет проводиться в 2023 году в шестой раз, сообщили о продлении периода подачи заявок — новый дедлайн 25 января, а также объявили состав экспертного совета.

В экспертный совет премии вошли 100 ведущих специалистов в сфере бизнес-коммуникаций. Среди них есть участники конкурсов прошлых лет.

Категорийный менеджер Jacobs Douwe Egberts (JDE) Светлана Счастливая, вошедшая в состав жюри, уверена, что разные роли — это всегда новый опыт, возможность взглянуть на привычные вещи и события с противоположных сторон.

Среди участников экспертного совета — директор по развитию нового бизнеса «СберМаркетинг» и продюсер по оригинальному контенту в онлайн-кинотеатре Okko Гавриил Гордеев.

Он считает, что несмотря на кризис, рынку не следует замолкать и исчезать из инфополя.

По словам члена жюри, если бы одни премии остановили свою деятельность, то появились бы другие, потому что в основе индустрии есть элемент соревновательности. И у игроков всегда будет присутствовать желание произвести оценку проделанной за год работы.

«Это не зависит от ситуации, от сложностей, потому что в любых трудностях всегда проявляется и креатив, и новые тенденции, особенно в маркетинге. Поэтому может быть нет смысла проводить премии с пышными церемониями награждений, но останавливать конкурсы, как мне кажется, нельзя», — говорит Гордеев.

С ним согласна и другая участница экспертного совета — заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» Снежана Черногорцева.

Она уверена, что молчать — значит поддаться общей панике, потерять вектор.

«Ждать в кризис нельзя, необходимо действовать. Во время кризиса активизируйте личный нетворкинг, умноженный на десять. В такие периоды возможности передаются из рук в руки, никто их не опубликует в СМИ или на «Авито». Поэтому подобные площадки (премии) очень важны», — подчеркивает Черногорцева.

Эксперты уточняют, что на участие в премии поступают как личные, так и корпоративные заявки. Выбирая победителей, они будут отмечать посыл к эффективным и приземленным решениям, подчеркивают члены жюри.