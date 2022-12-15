Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Союзе туриндустрии подсчитали потери европейских стран от отсутствия российских туристов

Союз туриндустрии: потери от отсутствия российских туристов в Европе составят до €1 млрд

close
100%
Depositphotos

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что потери от отсутствия российских туристов в европейских странах составят до €1 млрд. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Все страны, где основным контингентом были именно гости из России, конечно, понесли потери.<...> Также удар пришелся на Средиземноморские страны — они потеряли по миллиарду евро, это Испания, Италия, Греция, а также Франция, Германия», — сказал Барзыкин.

Кроме того, по его словам, Финляндия потеряла порядка €300 млн.

Барзыкин подчеркнул, что также пострадают смежные с туризмом сферы, так как российские путешественники входили в тройку тех, кто чаще всего совершал покупки.

«Порядка 20% от выездного туризма перераспределилось на внутренний. Так что <...> на нашем туристическом рынке произошли позитивные изменения», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что большинство россиян в предстоящие новогодние праздники предпочли туристические направления внутри страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть