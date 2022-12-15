В Союзе туриндустрии подсчитали потери европейских стран от отсутствия российских туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что потери от отсутствия российских туристов в европейских странах составят до €1 млрд. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Все страны, где основным контингентом были именно гости из России, конечно, понесли потери.<...> Также удар пришелся на Средиземноморские страны — они потеряли по миллиарду евро, это Испания, Италия, Греция, а также Франция, Германия», — сказал Барзыкин.

Кроме того, по его словам, Финляндия потеряла порядка €300 млн.

Барзыкин подчеркнул, что также пострадают смежные с туризмом сферы, так как российские путешественники входили в тройку тех, кто чаще всего совершал покупки.

«Порядка 20% от выездного туризма перераспределилось на внутренний. Так что <...> на нашем туристическом рынке произошли позитивные изменения», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что большинство россиян в предстоящие новогодние праздники предпочли туристические направления внутри страны.