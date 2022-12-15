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Боррель не ждет решения по девятому пакету санкций против РФ из-за разногласий

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Yves Herman/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не ожидает соглашения на саммите ЕС об утверждении девятого пакета антироссийских санкций из-за разногласий между странами. Об этом он сообщил журналистам по прибытии на саммит Евросоюза, передает ТАСС.

«Я не думаю, что решение можно ожидать от этой встречи, будет продолжаться работа в Комитете постоянных представителей ЕС», — сказал он.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что некоторые страны ЕС не согласны с параметрами девятого пакета санкций против России, послы продолжат обсуждения. При этом он добавил, что есть вероятность, что решение о введении новых ограничений в отношении РФ будет принято 15 декабря.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов сообщало, что страны — члены Евросоюза не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России.

12 декабря Боррель подтверждал, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций.

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