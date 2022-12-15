Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: страны Евросоюза не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против РФ

close
100%
Virginia Mayo/AP

Страны — члены Евросоюза не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов.

«Страны приблизились к соглашению на переговорах в среду, но у Польши и некоторых других стран все еще есть возражения», — поделился один из дипломатов.

По информации агентства, главные разногласия заключаются в вопросе том, должен ли ЕС упростить импорт российских удобрений через европейские порты даже в случае, если компании — производители удобрений принадлежат олигархам из «черного» списка.

Сообщается, что некоторые полагают, что ограничения ЕС представляют угрозу продовольственной безопасности развивающихся стран, в то время как другие утверждают, что их ослабление позволит российским олигархам, владеющим предприятиями по производству удобрений, избежать санкций ЕС против них.

Ранее сообщалось, что Германия пыталась договориться об исключениях из запрета на импорт удобрений из РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть