Reuters: страны Евросоюза не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против РФ

Страны — члены Евросоюза не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов.

«Страны приблизились к соглашению на переговорах в среду, но у Польши и некоторых других стран все еще есть возражения», — поделился один из дипломатов.

По информации агентства, главные разногласия заключаются в вопросе том, должен ли ЕС упростить импорт российских удобрений через европейские порты даже в случае, если компании — производители удобрений принадлежат олигархам из «черного» списка.

Сообщается, что некоторые полагают, что ограничения ЕС представляют угрозу продовольственной безопасности развивающихся стран, в то время как другие утверждают, что их ослабление позволит российским олигархам, владеющим предприятиями по производству удобрений, избежать санкций ЕС против них.

Ранее сообщалось, что Германия пыталась договориться об исключениях из запрета на импорт удобрений из РФ.