Посол КНР Чжан: Китай не позволит внешним силам вмешиваться в партнерство с РФ

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в его стране не позволят внешним силам вмешиваться в энергосотрудничество КНР и России. Об этом информирует РИА Новости.

«Китай никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией», — сказал дипломат на пленарном заседании XX Международного форума «Газ России 2022: Поворот на Восток».

Он также добавил, что в Китае с пониманием относятся к действиям России по защите прав и интересов на международном энергетическом рынке и решительно осуждают диверсии против газопровода «Северный поток — 2».

Чжан подчеркнул, что Китай приветствует наращивание и укрепление газового сотрудничества с Россией, в том числе по трубопроводному и сжиженному природному газу.

«Необходимо содействовать скорейшему достижению проектной мощности газовой перевозки восточной линии газопровода «Сила Сибири». Поддерживаем осуществление проекта газопровода Россия — Монголия — Китай», — заявил он.

Посол отметил, что за первые 10 месяцев текущего года поставки российского газа в Китай увеличилась на 173% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай планируют сотрудничать в сфере создания энергетического оборудования.