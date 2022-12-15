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Посол КНР Чжан: Китай не позволит внешним силам вмешиваться в партнерство с РФ

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Kacper Pempel/Reuters

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в его стране не позволят внешним силам вмешиваться в энергосотрудничество КНР и России. Об этом информирует РИА Новости.

«Китай никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией», — сказал дипломат на пленарном заседании XX Международного форума «Газ России 2022: Поворот на Восток».

Он также добавил, что в Китае с пониманием относятся к действиям России по защите прав и интересов на международном энергетическом рынке и решительно осуждают диверсии против газопровода «Северный поток — 2».

Чжан подчеркнул, что Китай приветствует наращивание и укрепление газового сотрудничества с Россией, в том числе по трубопроводному и сжиженному природному газу.

«Необходимо содействовать скорейшему достижению проектной мощности газовой перевозки восточной линии газопровода «Сила Сибири». Поддерживаем осуществление проекта газопровода Россия — Монголия — Китай», — заявил он.

Посол отметил, что за первые 10 месяцев текущего года поставки российского газа в Китай увеличилась на 173% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай планируют сотрудничать в сфере создания энергетического оборудования.

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